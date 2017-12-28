ماليزيا تقدم مساعدات إنسانية إلى جنوب الفلبين

أرسلت القوات الماليزية 45 طنا من المساعدات الإنسانية، التي تضمنت مواد غذائية وملابس وأدوية إلى المناطق المتضررة جراء إعصار "تمبين" الذي ضرب جنوب الفلبين قبل يومين.



ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، عن الضابط "روزمان مت"، قائد سفينة "كي دي قدح" قوله، إن هناك مركزين لجمع مواد الإغاثة وهما في القاعدة العسكرية للقوات البحرية في "كوتا كينابالو" وفي مدينة "سانداكانن"، مضيفا أن هذه السفينة أبحرت إلى ميناء "زامبوانجا" الفلبيني، ومن المتوقع وصولها إلى هناك بعد غد، السبت.



جدير بالذكر أن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين، قال يوم الاثنين الماضي، إن الوزارة في حالة استعداد لإرسال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات، خاصة في منطقة "توبود" و "بياجافو" الفلبينية، وأعرب خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفلبيني "دلفين لورينزانا" عن تعازي الوزارة والشعب الماليزي للضحايا المتضررين في تلك المناطق.