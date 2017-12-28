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أخبار العالم

بوتين: انفجار سان بطرسبرج «هجوم إرهابى»

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:11 ص
صدى البلد
على صالح
أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الانفجار الذى وقع فى سان بطرسبرج أمس، الأربعاء، "هجوم إرهابى" موجها السلطات بالتصرف وفقا للقانون عند احتجاز المسئولين عن الجريمة.

وقال الرئيس الروسي إنه اذا كان هناك تهديد لحياة مسئولى تنفيذ القانون فانهم بحاجة إلى «التصرف بشكل حاسم».

ووقع انفجار أمس فى محل بقالة فى مدينة سانت بطرسبرج الرئيسية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل.

وفى حديثه عن الحرب ضد الإرهاب فى سوريا، قال بوتين: "إن جميع المهام التى تم تحديدها أمام القوات الروسية قد تحققت".

يذكر أن الجيش الروسي شارك بأكثر من 48 الف ضابط وجندى فى العملية فى سوريا خلال العامين الماضيين.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع الجنود الروس الذين عادوا، إنهم ممثلون عن جميع المهن العسكرية تقريبا، الطيارون والبحارة والقوات الخاصة والشرطة العسكرية والكشافة وضباط الاتصالات والأخصائيون الطبيون وضباط القيادة والمستشارون العسكريون.

وأضاف «بوتين» أن قواعد روسيا فى حميميم وطرطوس ستكون دائمة.

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