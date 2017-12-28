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أخبار العالم

جنرال روسي: الطائرات الأمريكية كانت دوما تحت رصد دفاعاتنا الجوية في سوريا

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:22 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكد قائد سلاح الدفاع الجوي في الجيش الروسي الجنرال الكسندر ليونوف ، اليوم / الخميس / الطائرات الأمريكية كانت دوما تحت رصد الدفاعات الجوية الروسية في سوريا .

وأضاف الكسندر - وفقا لقناة ( روسيا اليوم ) - أن منظومة صواريخ "إس - 300" الروسية، وضعت تحت مراقبتها ومرمى نيرانها مرارا الطائرات الأمريكية في الأجواء السورية ، موضحا أنه في أكتوبر عام 2016 وضع منظومة الدفاع الجوي من طراز (إس - 300 ) في المناوبة الفعلية ، بهدف منع طائرات العدو من مهاجمة مطار حميميم ومركز الخدمات اللوجستية في ميناء" طرطوس.

وأشار الجنرال إلى أن طواقم الطائرات الأمريكية أبدت ردود فعل عصبية جدا تجاه المراقبة والمرافقة الثابتة لهم، من قبل وسائل الدفاع الجوي الروسية على مسافة تبلغ 200-300 كيلومتر ، لافتا إلى أن أفراد ومعدات هذه البطارية الصاروخية قاموا بمهامهم على أكمل وجه .

كان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قال - في وقت سابق - " إن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز ( إس - 300) و ( إس - 400 ) بالتعاون مع القاذفات والمقاتلات الروسية حققت تفوقا كاملا في سماء سوريا .. مشيرا إلى أنه لم يسمح بأي انتهاك لمناطق سلامة القاعدتين الروسيتين في "طرطوس" و"حميميم" .

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