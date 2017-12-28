السيطرة على حريق بشقة سكنية بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية.





تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة بمدينة سرس الليان دائرة القسم، وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب بشقة بالطابق الثانى لعقار ملك "م . س . ز" والمستأجرة لـ "أ . س . م" 26 سنه عامل.





ونجم عن الحريق احتراق بعض الأثاثات والمفروشات، وبسؤال المستأجر رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية.



