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اقتصاد

«مواد البناء»: 140 مليون دولار صادرات «السيراميك» و88 مليونا لـ«الأسمنت» في11 شهرا

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:21 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
كشف المجلس التصديري لمواد البناء عن ارتفاع قيمة صادرات القطاع من السيراميك خلال الفترة من "يناير –نوفمبر" من العام الحالي بنحو 27% لتبلغ ما قيمته 140 مليون دولار مقابل 110 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير الشهري الصادر عن المجلس إنه تم تصدير السيراميك خلال 11 شهرا إلى 82 دولة، منها 20 دولة يتم التصدير لها لأول مرة غالبيتها تمثل السوق الأفريقية.

كما أشار إلى استحواذ 10 دول منها على نحو 89.6% من صادرات القطاع، جاء في مقدمتها السوق الأردنية والتى استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات القطاع بما قيمته 26.998 مليون دولار مقارنة بـ 17.952 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 50%، فيما بلغت صادرات القطاع إلى السوق الليبية ما قيمته 26.733 مليون دولار مقابل 25.246 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 6%، وسجلت صادرات السيراميك إلى السوق السورية نموا ملحوظا لتبلغ ما قيمته 15.499 مليون دولار مقارنة بـ1.209 مليون دولار بارتفاع بلغ 1182%.

وأضاف التقرير أن صادرات السيراميك المصري إلى السوق اللبنانية سجلت تراجعا طفيفا بلغ نحو 10% لتبلغ ما قيمته 15.129 مليون دولار مقارنة بـ16.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت صادرات القطاع إلى اليمن ما قيمته 12.124 مليون دولار مقابل 9.064 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 34%، كما شهدت صادرات السيراميك إلى السودان ارتفاعا بنحو 9% لتبلغ ما قيمته 9.129 مليون دولار مقابل 8.354 مليون دولار.

وأشار إلى أن صادرات مصر من السيراميك إلى المملكة العربية السعودية تراجعت بنحو 37% لتبلغ ما قيمته 8.607 مليون دولار مقارنة بـ13.662 مليون دولار، فيما سجلت ارتفاعا بنحو 46% إلى السوق المغربية لتصل إلى ما قيمته 5.561 مليون دولار مقارنة بـ3.805 مليون دولار، وإلى السوق التركية بما قيمته 3.175 مليون دولار مقارنة 217 ألف دولار بنمو ملحوظ بلغ نحو 1363%، فيما سجلت صادرات السيراميك المصري إلى رومانيا ما قيمته 2.502 مليون دولار مقابل 1.851 مليون دولار.

من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع صادرات القطاع من "الأسمنت" خلال 11 شهرا من العام الحالي لتبلغ ما قيمته 88 مليون دولار مقارنة 54 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم التصدير إلى 56 دولة منها 15 دولة يتم التصدير إليها لأول مرة.

وأشار إلى استحواذ 10 دول على نحو 68.6% من إجمالي صادرات الأسمنت، حيث بلغت صادرات إلى السوق الليبية ما قيمته 18.280 مليون دولار مقابل 7.161 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 155%، فيما تراجعت إلى المملكة العربية السعودية لتبلغ ما قيمته 14.229 مليون دولار مقارنة بـ23.226 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 39%.

ولفت إلى أن صادرات الأسمنت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت ما قيمته 12.623 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 73% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 7.297 مليون دولار.

وقال إن قيمة صادرات الأسمنت إلى السوق اليمنية بلغت 9.843 مليون دولار مقارنة بـ 1.341 مليون دولار بنسبة نمو ملحوظة، كما زادت الصادرات إلى السوق الكينية بنحو 943% لتبلغ 9.579 مليون دولار مقارنة بـ918 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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