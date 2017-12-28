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فن

تعرف على منتج الكليب الفاضح المثير للجدل

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:19 م
صدى البلد
سعيد فراج
أثيرت حالة من الجدل مؤخرًا بعد تداول فيديو كليب فاضح جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، لإحدى الفتيات المغمورات التي تبحث عن فرصة للشهرة بأي وسيلة، في الوقت الذي ترددت فيه أخبار عن إلقاء القبض على صاحبة الكليب، بعد بلاغ مقدم ضدها يتهمها بخدش الحياء العام.

الفيديو كليب أنتجته شركة غير معروفة لصاحبها سمير المراغي، وذلك على غرار عدد من الكليبات المماثلة لهذا الكليب التي أثارت الجدل مؤخرًا أيضًا، مثل كليب «عندي ظروف» و«عايزة واحد»، الذي تم عرضهم بعيدًا عن أعين الرقابة.

هذا وقرر صناع فيلم "سلك عريان" وقف تصوير العمل إلى أجل غير مسمى، عقب الضجة التي أثارها الكليب الدعائي الفاضح للفيلم.
تعرف على منتج الكليب الفاضح المثير للجدل
تعرف على منتج الكليب الفاضح المثير للجدل

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