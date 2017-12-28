دبلوماسيون عن زيارة "شكري" للإمارات اليوم: اللقاء يبحث مستجدات الأوضاع في القدس ومرحلة ما بعد قرار "الجمعية العامة".. "قطر واليمن ولبنان" ضمن المباحثات .. ومصر تسعى لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التحديات

رخا:

تكشف ملفات ساخنة على أجندة زيارة وزير الخارجية للإمارات

سيد أبو زيد:

زيارة شكري للإمارات لبحث مستجدات الأوضاع في القدس

الشاذلى:

مصر تسعى لتشكيل جبهة عربية لمواجهة التحديات

فى إطار سعى الدبلوماسية المصرية الحثيث على التواصل مع الأشقاء العرب والتشاور والتنسيق المستمر فى كافة ملفات المنطقة العربية ، غادر اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى الإمارات للقاء نظيره الإماراتي لبحث التطورات ومستجدات الأوضاع الحالية.وتربط مصر والإمارات علاقات قوية حيث يرجع تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية إلي ما قبل عام 1971 الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات.وتُعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للأمة العربية.وفى هذا السياق، أكد السفير رخا أحمد حسن ، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري اليوم للإمارات، تهدف للتشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.وأوضح "رخا"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن الزيارة تهدف لبحث مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية بعد التحركات التركية الأخيرة لتركيا وتمددها فى المنطقة بعد زيارة الرئيس التركى رجب أردوغان للسودان وتونس ، فضلًا عن دخول تركيا فى منطقة الأحمر بعد تقديم السودان تسهيلات لها بجزيرة سواكن وهذا يعد تطورا خطيرًا.وأضاف "مساعد وزير الخارجية الأسبق"، أن اللقاء سيتناول مسار الأزمة القطرية وتطورات الوضع فى القدس والإعداد للمؤتمر المرتقب انعقاده فى الأردن 6 يناير المقبل ، للجامعة العربية باعتبار الإمارات تمثل أحد الموجودين بالمجموعة الوزارية المصغرة التى تم اختيارها لمتابعة الأوضاع فى القدس.من جانبه ، قال السفير سيد أبوزيد عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، إن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للإمارات اليوم زيارة مهمة وواضحة المعالم وتأتي بالتزامن مع مستجدات الأوضاع بالمنطقة العربية.وأوضح "أبوزيد"، فى تصريحات خـاصة لـ"صدى البلد"، أن الزيارة تهدف للتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين حيث تربطما علاقات وثيقة ، فضلًا عن التواصل الدائم لبحث مختلف القضايا وبإعتبار الإمارات مطلعة على ملفات سوريا واليمن ولبنان.وأضاف "مساعد وزير الخارجية السابق"، أن اللقاء سيبحث آلية جديدة لبحث وضع القدس بعد قرار الجمعية العامة بالأمم المتحدة وبعد أن أثبتت أمريكا أنه وسيط غير نزيه ، فضلًا عن أن اللقاء سيتطرق لبحث الأزمة القطرية فى ظل مواصلة الدوحة للتعنت والتدخل السافر فى شؤون الدول.وفى سياق متصل ، أكد السفير محمد الشاذلي ، عضو المجلس المصرى للعلاقات الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري للإمارات تعد زيارة مهمة فى إطار تحرك مصري مطلوب لمواجهة التحديات الصعبة التى تواجه مصر خصوصا والمنطقة العربية على وجه العموم.وأوضح "الشاذلى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن مصر تسعى لتشكيل جبهة قوية لمواجهة هذه التحديات الصعبة من خلال حشد رؤي الدول العربية ذات العلاقات الاستراتيجية القوية للرد على التحركات الجديدة فى المنطقة لبعض الدول لتنفيذ أجندات سياسية معينة ، واصفًا إياها "دول لديها قصر نظر".وأشار "مساعد وزير الخارجية الأسبق"، إلى أنه بحكم العلاقات المصرية الإماراتية ذات الركيزة القوية فهما بمثابة نواة لتشكيل هذه الجبهة والتى ستجتذب فيما بعد أطرافا عربية أخري.