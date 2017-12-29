سبب غير متوقع لزيادة وزن الفتاة بعد الزواج .. فيديو

زيادة الوزن بعد الزواج من الأمور التي تؤرق الكثير من الفتيات، خاصة قبل زفافها، إذ أنها تحلم دائمًا بعدم زيادة وزنها بعد الزواج وتكون عروسًا جميلة ذات جسم رشيق في عين زوجها.



وعن أسباب زيادة الوزن بعد الزواج، قالت نور خطاب خبير اللياقة البدنية خلال استضافتها بندوة "صدى البلد"، إن السبب الرئيسي وراء زيادة وزن الفتاة بشكل مفاجئ يرجع إلى النظام الغذائي القاسي الذي تخضع له قبل الزواج بأسابيع، وبعد الزفاف تهمل في رشاقتها، مما يؤثر بشكل كبير على الهرمونات ويجعلها تكتسب وزنًا زائدًا.



ونصحت نور، كل عروس بضرورة تجنب هذه الأنظمة السريعة القاسية التي تؤثر بشكل سلبي على هرمونات الجسم.



