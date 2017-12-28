منى عطا الله: تغلبت على النظرة الذكورية لتحكيم المرأة.. ونجحت في عملي وبيتي.. فيديو

قالت كابتن منى عطا الله، الشهيرة بـ"أميرة المحكمات"، وأشهر حكم كرة نسائية في مصر، إن عمل المرأة في مجال التحكيم يحتاج إلى السفر كثيرا، والتنقل خارج وداخل مصر.



واضافت "عطا الله" ان عملها كمحكمة لا يؤثر على علاقتها بزوجها وتواجدها في بيتها، لان زوجها يعمل في نفس المجال وهو أحد العوامل المساعدة، وأن المرأة اذا احبت عملها وبيتها تستطيع ان توفق بينهما، وان تخلق توازنا بينهما بدون ان يؤثر احدهما على الاخر.



واكدت "عطا الله" أن الزوج ايضا يجب ان يكون متفهما لطبيعة عمل الزوجة، وسعيها لتحقيق طموحها، ويقدم الدعم لها، ما يسهل عليها المهمة بشكل أكبر.



واوضحت "عطا الله" ان هناك نظرة هجوم من المجتمع الشرقي تجاه دخول المرأة في مجال التحكيم، او ان تلعب الكرة النسائية بوجه العموم، اشارت إلى إنها تغلبت على هذه النظرة باثبات جدارتها في دخول عالم الرجال، وان مستواها يتساوى مع مستوى المحكمين الرجال.