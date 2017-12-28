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رخا أحمد حسن: السودان يعلن رفضه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باستدعاء الأتراك

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:01 م
البشير وأردوغان
البشير وأردوغان
إسلام الطوانسي
أكد السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن العلاقات المصرية السودانية والأواصر بين البلدين أعمق وأقوى من أن يتم فصلها، ولابد من النظر إلى المستقبل بعيدا عن الوضع الحالي.

وأضاف رخا، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، أن ما فعلته القيادة السودانية بجلب دولة غريبة عن البحر الأحمر لتضعها على جزيرة سواكن أمر غير مفهوم وليس له داعٍ.

وأشار، إلى أن عمر البشير يجب أن يضع المصالح السودانية والمصالح المصرية صوب عينيه، ويجب أن يتحدث مع مصر إن كان لديه مشكلة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، لا أن يجلب دولة وينشئ لها قاعدة عسكرية في المنطقة لمساعدتها على التمدد.

ولفت رخا إلى أن تركيا تقوم بعملية التفاف حول المنطقة خاصة بعد أن عبرت الإمارات عن عدم رضاها عن السياسات التركية ودعمها المستميت لجماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد على أن حديث السودان عن حلايب وشلاتين لا محل له، ولا يمكن الخوض فيه، فحلايب وشلاتين مصريتان بقوة القانون والتاريخ، فإدارة السودان لحلايب وشلاتين في أحد العصور لا يعني امتلاكه لها.

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