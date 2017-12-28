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محافظات

ننشر توصيات مؤتمر صيادلة الإسماعيلية حول قانون التأمين الصحي الجديد

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:58 م
صدى البلد
حسام صلاح
أوصى مؤتمر تطلعات الصيدلة والدواء تحت عنوان تطلعات الصيدلي والمواطن لمناقشة آليات تنفيذ قانون التأمين الصحي الجديد بمحافظة الإسماعيلية، والذي عقد على مدار يومين، بأن يتضمن عدة ملاحظات لسرعة إصداره طبقا لرغبة رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، ليليق باسم مصر.

وأشارت التوصيات إلي آليات التعاقد مع الصيدليات باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، بتعاقد الهيئة مع جميع الصيدليات العامة والخاصة لتقديم الخدمة للخاضعين لنظام التأمين الصحى وتتولى الصيدليات المذكورة بالمادة 23 بصرف العلاج اللازم لمرضى الأقسام الداخلية لهذه المستشفيات.

وطالبت بأن يشترط للتعاقد مع الهيئة حصول الصيدلية على شهادة صادرة من النقابة العامة تفيد بملكية الصيدلية وعدم حصول صاحبها على أي أحكام تأديبية وتفيد بمطابقة الصيدلية للشروط اللازمة للتعاقد مع الهيئة، وتكون شروط الاعتماد اللازمة للتعاقد مع الصيدليات هى التى تنص عليها قانون مزاولة المهنة بالإضافة إلى تجهيز برنامج الربط الإلكترونى مع الهيئة بالصيدلية.

وأوصي المؤتمر بأن يتم توريد الأدوية إلى الصيدليات بسعر بيع الموزع وصرفها للخاضعين لنظام التأمين الصحى بسعر بيع الجمهور وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ويحصل الصيدلى على القيمة المستحقة من بيع الدواء وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحصيل باقى القيمة بتسوية المطالبات مع الهيئة فى موعد اقصاه شهر.

كما أوصت المناقشات بأن تلتزم الصيدليات بنظام ربط إلكترونى مع الهيئة على أن تقوم نقابة الصيادلة بإعداد نظام الربط الإلكترونى وتقديم الدعم الفنى اللازم لتجهيز الصيدليات الراغبة فى التعاقد مع الهيئة وتحصل الصيدلية بعد الانتهاء من تجهيز نظام الربط بها على شهادة اعتماد تعاقد من نقابة الصيادلة تفيد بصلاحية الصيدلية للتعاقد مع الهيئة والحصول على شهادة اعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة.

وأشارت التوصيات إلى أنه طبقا لأحكام المادة 33 تنشأ لجنة مركزية لتسوية المنازعات التى تنشأ أثناء تطبيق أحكام هذا القانون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة وممثل عن الهيئة الخاصة بالنزاع وممثل عن النقابة المختصة التى ينتمى إليها المتعاقد مع الهيئة.

كما أوصت أنه وفقا لأحكام المادة 60 من هذا القانون وأحكام قانون مزاولة المهنة الصيدلة تنشأ لجنة دائمة بالهيئة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحى وممثل عن هيئة الاعتماد الصحية، ممثل عن هيئة الاعتماد والجودة، ممثل عن النقابة المختصة التي تنتمي اليها طرف النزاع مع الهيئة، وتكون مسئولة عن تسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون علي أن تعقد جلسة كل شهر لنظر المنازعات ويتم عقد جلسة طارئة عند الضرورة.

وأوضحت التوصيات أهمية أن تقوم هيئة الاعتماد والجودة باعتماد "صيدلية الأسرة" وتكون غير مختصة ببيع الدواء، ولكن دورها أن تقوم بربط عدد من الصيدليات في نطاقها وربط المنتفعين بنظام التأمين الصحي بها من خلال ملف دوائي لكل مريض وتقوم بإعداد تقرير دوري لأي آثار جانبية او تفاعلات دوائية لأي عقار ويتم إرسال التقارير للإدارة المختصة باليقظة الدوائية لكل منطقة طبية وتقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بصيدلية الأسرة بعد تدريبهم علي مهام عملهم.

وأوصت بأن تقوم الوزارة بتوزيع المكلفين من الصيادلة للعمل بتلك المراكز بعد تدريبهم علي مهام عملهم.

ويتم تشكيل لجنة من ممثل عن الهيئة ممثلين من كل من شملهم هذا القانون والمتعاقدين مع الهيئة لتقييم تطبيق تنفيذ القانون وتعديل بعض مواد اللائحة بعد أول مرحلة.
ننشر توصيات مؤتمر صيادلة الإسماعيلية حول قانون التأمين الصحي الجديد
ننشر توصيات مؤتمر صيادلة الإسماعيلية حول قانون التأمين الصحي الجديد
ننشر توصيات مؤتمر صيادلة الإسماعيلية حول قانون التأمين الصحي الجديد

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