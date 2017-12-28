وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي.. والنمنم: إصدارات القومي للترجمة متنوعة

شاهد حلمي النمنم، وزير الثقافة، اليوم، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المركز القومي للترجمة، بقاعة طه حسين، بحضور الدكتور أنور مغيث، مدير المركز، والكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، والدكتور حاتم ربيع، الامين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبعض المترجمين.



قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن المركز القومي للترجمة يشق لنفسه طريقا في الثقافة المصرية والعربية، لافتا إلى أن المركز دفع الى المطبعة في ٢٠١٧ ما يقرب من ٢٧٠ عنوانا.



وأضاف وزير الثقافة، خلال إلقائه كلمته على هامش ختام فعاليات «يوم المترجم»، الذي ينظمه المركز القومي للترجمة، أن إصدارات المركز متنوعة، وتغطى منطقة كبيرة من اهتمامات القارئ المصري والعربي.



وتقدم الوزير بالشكر إلى كل من كان له دور في تأسيس المركز وهم "طلعت الشايب الذي لعب دورا مهما في تأسيس المركز، ومصطفى لبيب، وأحمد محمود".



وحصل المترجم الدكتور مراد تدغوت، على جائزة رفاعة الطهطاوي، التي ينظمها المركز القومي للترجمة عن كتاب "الكتاب العربي المخطوط"، وكرم وزير الثقافة المترجم، ومنحه درع الجائزة.



وفازت سارة عادل عبداللطيف، بجائزة الشباب للترجمة، عن كتاب النظرية النقدية، كما فازت أميرة على عبدالصادق بجائزة الترجمة العلمية، عن كتاب "الطرق على أبواب السماء.. كيف تنير الفيزياء والتفكير الكون والعالم المعاصر".



ومنح الوزير الفائزتين الدروع، وطالبهما بنزع فكرة الخوفمن التقدم إلى مثل هذه الجوائز، مؤكدًا أن المركز أبوابه مفتوحة للجميع، وفي مقدمتهم الشباب.



جاء ذلك على هامش ختام فعاليات «يوم المترجم»، الذي ينظمه المركز القومي للترجمة.