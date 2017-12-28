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سالم عبدالجليل: تولي القبطي رئاسة الجمهورية جائز.. ومن يستحل دم الأقباط كافر.. فيديو

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:08 م
صدى البلد
حازم عمرو
قال الشيخ سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ان تولى القبطى رئاسة الجمهورية جائز، موضحا انه قال هذا الكلام أكثر من مرة فى السابق سواء فى المؤتمرات او التصريحات، وايضا صرح بذلك فى ألمانيا عام 2009 وأكد ان هذا المنصب عام وإدارى وليس له علاقة بالدين.

وأضاف سالم عبد الجليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى جابر القرموطى، اليوم: «فى الماضى كان الخليفة هو من يخطب الجمعة والعيد فكان اختيار الخليفة من المسلمين لكن فى الوقت المعاصر لا يشترط ان يكون من المسلمين أو من حفظة القرآن، فالرئيس يمثل إدارة الدولة».

وتابع ان الدين لم يضع نظاما معينا للحكم في انتخابات مفتوحة للجميع سواء القبطى أو المرأة او اى شخص فى الدولة، لكن الاختيار يكون للأفضل.

وأوضح أنه استحلال الدم كفر، وأكد انه بعد حادث الروضة كفر تنظيم داعش الإرهابي وطالب بإعدامهم وأشار الى أن الدين لا يقبل استحلال الدم، مشددًا على أن من يهاجم الكنيسة ويستحل دم الأقباط هو أيضا كافر.

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