شاهد.. مدرب طنطا يكشف سبب سداسية المصري القاسية

قال أسامة عرابي، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي طنطا، إن هزيمة فريقه أمام المصري بسداسية مقابل ثلاثة، واردة في كرة القدم مستشهدًا بخسارة البرازيل من ألمانيا 7-1، في كأس العالم 2014.



وأضاف عرابي، خلال تصريحاته عقب انتهاء اللقاء المذاع على فضائية "دي إم سي سبورت": "توليت تدريب الفريق في وقت ضيق جدًا ولعبنا مباريات صعبة، لكن هناك أشياء كثيرة تحتاج للعلاج، وبالطبع لدينا إيجابيات في بعض فترات المباراة".



وأشار عرابي إلى أن ضغط المباريات أثر على أداء اللاعبين اليوم، قائلا: أنا بين ناريين لأنني أريد إصلاح أخطاء المدافعين وكذلك أرغب في تسجيل أهداف، ما جعل تغييراتي غير موفقة على الإطلاق.



وأتم: "الأخطاء الساذجة من بعض اللاعبين سبب الهزيمة الثقيلة، لكننا لم نفقد الأمل في البقاء ونحتاج للدعم في الفترة المقبلة".