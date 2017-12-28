نائب رئيس جامعة المنصورة:العمل فى المستشفيات الجامعية يسير بانتظام

صرح الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة أن العمل منتظم فى المستشفيات الجامعيه المراكز الطبية المختلفة ولا يوجد اى عمليات تعطل فى الكشف او العمليات .



وأضاف أنه يتم استقبال الحالات طبقا لما هو مقرر لحالات الاستقبال وكذا يتم اجراء العمليات طبقا لمواعيدها وان المستشفيات والمراكز مستمرة فى تقديم خدماتها الطبية لأهالى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا حيث تخدم 3 مليون مريض سنويا من محافظات الدلتا.



وأشار إلى أن أطباء جامعة المنصورة يحملون على عاتقهم رسالة هامة وهى خدمة المريض ولم يقصر احد منهم فى عمله او تقديمه الخدمة الطبية.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "محمود .ن" طبيب جراحة عظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين من مسئولي شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.



وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيلهم منذ قليل بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات.



وعلى خلفية ذلك ترددت أنباء حول تعليق العمل بعض أقسام المستشفيات الجامعية بعدة محافظات تضامنا مع الطبيب.