ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة:العمل فى المستشفيات الجامعية يسير بانتظام

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:54 م
صدى البلد
همت الحسينى
صرح الدكتور اشرف عبد الباسط نائب رئيس جامعة المنصورة أن العمل منتظم فى المستشفيات الجامعيه المراكز الطبية المختلفة ولا يوجد اى عمليات تعطل فى الكشف او العمليات .

وأضاف أنه يتم استقبال الحالات طبقا لما هو مقرر لحالات الاستقبال وكذا يتم اجراء العمليات طبقا لمواعيدها وان المستشفيات والمراكز مستمرة فى تقديم خدماتها الطبية لأهالى محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا حيث تخدم 3 مليون مريض سنويا من محافظات الدلتا.

وأشار إلى أن أطباء جامعة المنصورة يحملون على عاتقهم رسالة هامة وهى خدمة المريض ولم يقصر احد منهم فى عمله او تقديمه الخدمة الطبية.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "محمود .ن" طبيب جراحة عظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين من مسئولي شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.

وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيلهم منذ قليل بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات.

وعلى خلفية ذلك ترددت أنباء حول تعليق العمل بعض أقسام المستشفيات الجامعية بعدة محافظات تضامنا مع الطبيب.

ترشيحاتنا

"إعلام البرلمان": القائمون على عمل الفيديو الفاضح معدومو الضمير

إنخفاض سعر الدولار "عالميا" لأدنى مستوى في 4 أسابيع

فؤاد علام: الإخوان لديهم خطة إرهابية قاسية مع اقتراب انتخابات الرئاسة «فيديو»

وزيرة الهجرة : المصرية المصابة بالسرطان لن تغادر الإمارات قبل سداد 700 ألف درهم

رخا أحمد حسن: السودان يعلن رفضه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باستدعاء الأتراك

10 معلومات عن إنشاء مدينة المنصورة الجديدة

التفاصيل الكاملة عن سامي الزهراني بطل فيديو التحرش بالخادمة في السعودية

البنك المركزي يبقى على سعر الفائدة للودائع والقروض

شاهد.. مدرب طنطا يكشف سبب سداسية المصري القاسية

أسعار سيارات 2018 بعد وقف تخفيض رسوم الجمارك

منى عطالله: "عبدالفتاح" تجاهلنا و"الغندور" أنصفنا فى إدارة بطولات الرجال.. فيديو

أول تعليق إسرائيلي على منح جزيرة سواكن السودانية لتركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مستشفيات جامعية تتحدى المرضى وتغلق بعض الأقسام بسبب القبض على «طبيب الزقازيق» .. صور

منى عطا الله: تغلبت على النظرة الذكورية لتحكيم المرأة.. ونجحت في عملي وبيتي.. فيديو

أطباء الإدارة البيطرية ببلقاس ينجحون فى إجراء ولادة قيصرية لـ"نعجة"

أجمل إطلالات زوجة عماد متعب.. «صور»

تفاصيل الحلقة 11 من «Top Chef» بنسخته العربية «صور»

فيديو

وزير العمل الأردني: المصري المقتول يعمل في المملكة منذ عام 2008 دون تصريح «فيديو»
محمد الباز: «يوسف زيدان مصاب بهياج فكري».. فيديو
العائلة المصرية التي أنقذت شابا سوريا من الخطف تفوز بأفضل فيديو لعام 2017.. فيديو
رخا أحمد حسن: السودان يعلن رفضه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باستدعاء الأتراك
فؤاد علام: الدعم القطري لتنظيم الإخوان الإرهابي «خرافي».. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟