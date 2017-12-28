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أخبار البلد

وزير الطيران يفاجئ مطار القاهرة.. ويجتمع مع رئيس الميناء

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:51 م
صدى البلد
كتب ــ محمد عبدالناصر :
قام شريف فتحى وزير الطيران المدنى بزيارة مفاجئة مساء اليوم الخميس لمطار القاهرة وعقد اجتماعا مع المحاسب مجدى إسحاق عازر رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى لمتابعة مشروعات التطوير ومختلف الملفات بالشركة.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: عقد وزير الطيران اجتماعا داخل الصالة الحكومية بمطار القاهرة مع رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى استعرض خلالها مختلف ملفات الشركة وعمليات التطوير التى تتم فيها إلى جانب الموضوعات التى ستطرح فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة وسبل تطوير الأداء داخل مطار القاهرة لتقديم الخدمات اللازمة للركاب إلى جانب متابعة الملف الأمنى خاصة على ضوء استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا خلال فبراير القادم.

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