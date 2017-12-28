مدير عام مستشفيات جامعة بنها لـ«صدى البلد» : انتظام العمل بالمستشفي الجامعي

أكد الدكتور يسرى السعيد مدير عام مستشفيات جامعة بنها انتظام العمل فى جميع أقسام المستشفى الجامعى وتواجد الأطباء لاستقبال الحالات المرضية المترددة على المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.



وقال السعيد فى تصريح خاص لـ صدى البلد انه قام بالمرور فى الفترة الصباحية والمسائية لمتابعة العمل وتأكد من انتظام الخدمة الصحية المقدمة للمرضى فى أقسام الإستقبال والطوارئ وباقى الأقسام الأخرى.



وكانت قد ترددت أنباء عن تعليق العمل بعدد من المستشفيات الجامعية بعدة محافظات تضامنا مع أحد الأطباء المتهم فى قضية رشوة .



وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على "محمود ن" طبيب جراحة عظام بمستشفى الزقازيق الجامعي، واثنين من مسئولي شركة توريد مستلزمات طبية "موردة للمفاصل الصناعية والمستلزمات التى تخص جراحة العظام، بتهمة تقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل تسهيل إجراءات دخولهم وتوفير المستلزمات الطبية الموردة من الشركة.



وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بإخلاء سبيلهم منذ قليل بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات.

