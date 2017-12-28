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أخبار العالم

الولايات المتحدة تدين هجمات العريش.. وتؤكد: نقف بقوة مع مصر

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:57 م
صدى البلد
أحمد قاسم
أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، الهجمات الإرهابية الخسيسة التي وقعت مساء اليوم في العريش وأسفرت عن استشهاد عدد من جنود مصر البواسل، أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجمات التي وقعت مساء اليوم وأسفرت عن مصرع عدد من الجنود في العريش وتتقدم السفارة ببالغ تعازيها لأسر وعائلات الضحايا".

وأضافت السفارة: " الولايات المتحدة تقف بقوة مع مصر في حربها ضد هذة الهجمات الارهابية الجبانة".

وكان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، قد أكد أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني من القضاء على 3 أفراد تكفيريين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة وتدمير 4 عربات خاصة بالعناصر التكفيرية ومقتل من بداخلها.

وقال في بيان له: "وفى سياق آخر انفجرت عبوة ناسفة في إحدى المركبات الخاصة بالقوات المسلحة أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها استشهاد ضابط و5 جنود آخرين".

وتابع: "تنعى القوات المسلحة شهدائها الأبرار داعيين الله — عز وجل — أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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