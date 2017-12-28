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فؤاد علام: الدعم القطري لتنظيم الإخوان الإرهابي «خرافي».. فيديو

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 09:58 م
فؤاد علام
فؤاد علام
هاني حسين
قال اللواء فؤاد علام الخبير الامني ، إن جماعة الإخوان الإرهابية تأثرت اقتصاديا بصورة كبيرة فى مصر بسبب محاصرتهم من قبل الدولة المصرية ومحاصرة مصادر التمويل وهدم كافة المشروعات الإقتصادية المتعلقة بالجماعة الإرهابية، لكن المشكلة تكمن فى الدعم الهائل الذي تقدمه بعض الدول العربية والغربية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وأضاف "علام " فى حواره مع الإعلامي حمدي رزق فى برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدعم القطري لجماعة الإخوان خرافي، ويظهر ذلك فى الإمكانات التي يتم توفيرها إلى العناصر الإرهابية لتنفيذ العمليات الإرهابي ومنها توفير سيارات الدفع الرباعي وكميات وأنواع السلاح.

وأكمل: "الدعم الدولي لجماعة الإخوان أكبر بكثير من إمكانات الإخوان فى التنظيم المالي لديهم".

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