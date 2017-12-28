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برلمان

برلماني يستنكر عرض الكليب الفاضح بأحد الأفلام لتعارضه مع قيم المجتمع المصرى

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:10 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
استنكر النائب مرتضى العربى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان عرض كليب الإغراء بأحد الإفلام الذى ظهر خلال الأيام الماضية الذى ظهر به ألفاظ خادشة للحياء لاتمثل تقاليد وتعاليم المجتمع المصرى.

وأكد العربى فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أن الهيئة الوطنية للإعلام هى الجهة المنوط بها مراقبه مثل هذه الأعمال واتخاذ قرارات بشأن وقفها إذا كانت تحتوى على أى تجاوزات أخلاقية.

وأشار عضو لجنة الإعلام بالبرلمان إلى أننا كنواب من الممكن أن نحارب هذه الظاهرة السيئة من خلال وضع ضوابط واضحة ومحددة بشأن المواد الإعلامية المسموعة والمرئية التى يتم عرضها بما يتفق مع أخلاقيات مهنة الإعلام.

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