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الكشكي:2017 تركت ميراثا ثقيلا لبعض الشخصيات العامة والمسئولين ..فيديو

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:23 م
صدى البلد
حازم عمرو
أشاد الإعلامى جابر القرموطى بالعدد الأخير لمجلة الأهرام العربي وقال القرموطي ان المجلة سلطت الأضواء على 30 شخصية عربية ستكون مؤثرة وستصنع عام 2018 وطالب من المواطنين بأخذ هذه المجلة كأرشيف للعام القادم.

وفى نفس السياق قال جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي ، ان مجلس التحرير قام بوضع 30 شخصية ستصنع العام القادم ومن هؤلاء الشخصيات « الفرعون المصرى محمد صلاح ، وسعد الحريري وشخصيات كثيرة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « آخر النهار » المذاع على قناة النهار تقديم الاعلامى جابر القرموطى ، اليوم ، « ان 2017 تركت ميراثا ثقيلا لبعض الشخصيات العامة والمسئولين».

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