المتحدث باسم الجيش الليبي: «مستهدفون من التقارب التركي السوداني»

أعلن العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، أنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية تحت إشراف قضائي كامل ومراقبة دولية، مشيرا إلي أنه يتم الآن إجراء مشاورات مع الأمم المتحدة حول تأمين الانتخابات في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الجيش، ولم يتم طرح أي شروط تخص اللائحة الانتخابية والمرشحين للانتخابات.



واستنكر المسماري خلال تصريحات لفضائية «اكسترا نيوز»، التقارب التركي السوداني في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تنازل البشير عن جزيرة «سواكن» لأردوغان، قائلا: «ليبيا مستهدفة من التقارب التركي السوداني».

