محمد الباز: «يوسف زيدان مصاب بهياج فكري».. فيديو

علق الإعلام محمد الباز، على البيان الذي أصدره الكاتب يوسف زيدان، بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب حديثه عن القدس.



وانتقد الباز مقدم برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، ما ورد في بيان يوسف زيدان، واصفا الأمر بأن يوسف زيدان فشل في إقناع من حوله بأفكاره فحاول استدعاء رئيس الجمهورية ضد الإعلام.



وقال الباز: «يوسف زيدان مصاب بهياج فكري، وبعدين انت راجل مفكر مينفعش تستعدي الرئيس علينا اطلع انت ورد، واهدى شويه انت مطلوق علينا كده ليه».