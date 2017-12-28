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محافظات

خروج قطار أبو قير عن القضبان شرق الإسكندرية.. صور

الخميس 28/ديسمبر/2017 - 10:25 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تعطلت حركة القطارات على خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، على اثر خروج قطار عن القضبان قبل وصوله محطته الأخيرة شرقي المحافظة بدون وقوع اصابات.

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه، بلاغا بخروج قطار أبو قير عن القضبان بالقرب من محطة أبو قير بحي المنتزه ثان، انتقل قوة من ضباط القسم وقيادات هيئة السكة الحديد.

ودفعت هيئة السكك الحديدية بأوناش ومعدات إلى موقع الحادث لإعادة القطار إلى القضبان، وتسيير حركة القطارات مرة أخرى، مرجحا خروج القطار عن القضبان بسبب تهالك القضبان المقرر أن يخضع لصيانة خلال أيام.

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