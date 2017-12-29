تشميع عدد من المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية في حملة بالمعادي .. صور

شنَّت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، برئاسة عمرو فكري، رئيس الحي، حملة لإزالة التعديات ورفع الاشغالات والمخالفات، بالتعاون مع شرطة المرافق.



وأوضح رئيس الحي، أن الحملة استهدفت رفع الإشغالات بميدان العرب وشارع 104 وإزالة اشغال مطعم خلف ابراج عثمان وأمام شركة الكهرباء بشارع وادى النيل و تقاطع شارع 3 مع شارع 4 ورفع اشغالات من مقهى خان 25 شارع عرابى ووضع المضبوطات بمخازن الحي وتحرير المحاضر اللازمة.



كما شملت الحملة المرور على شوارع مصر حلوان الزراعى وشارع 9 لإغلاق وتشميع وقطع التيار الكهربائى عن الكافيهات والمطاعم المخالفة بالاضافة الى اغلاق وتشميع وفصل التيار الكهربائي عن مراكز تعليمية مخالفة بشارع 151.



وشدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء برفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور واستمرار إزالة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة وعدم السماح قطعيًا بوجود أي مخالفات جديدة والتصدي لها في المهد وإعادة الانضباط للشارع بتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية تواجد رؤساء الاحياء بالشارع لملاحقة المخالفين ورصد أي مخالفات أو تعديات ومتابعة إزالتها فورًا.