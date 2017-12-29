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ممثلون زاحموا المطربين وحققوا نجاحا ساحقا.. أحمد مكي يتفوق بـ«وقفة ناصية زمان».. يسرا تتألق مع «أبو» بـ«3 دقات»

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:26 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أحمد الفيشاوي ينجح بـ"أنا اسمي إيه"
دنيا سمير غانم تحصد الملايين بأغنية «حكاية واحدة»

استطاع عدد من الممثلين أن يتفوقوا في مجال الغناء، وزاحموا المطربين بأعمالهم، بل وحققت كليباتهم وأغانيهم المنفردة نجاحا ساحقا طغى على نجاح بعض المطربين.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الممثلين الذين استطاعوا أن ينجحوا نجاحا كبيرا كمطربين، وحققوا انجاز بالأغاني المنفردة التي قدموها.

يعد النجم أحمد مكي آخر هؤلاء الممثلون الذين حققوا نجاحا في عالم الغناء، وذلك بعد كليبه الأخير "وقفة ناصية زمان" الذي اقترب من 12 مليون مشاهدة عبر موقع اليوتيوب وذلك خلال فترة قليلة من طرحه.

الكليب من كلمات وإخراج «أحمد مكي»، ويشاركه فى الغناء أحدث اكتشافاته "هدى السنباطى" ومن ألحان وتوزيع آدم الشريف.

كذلك استطاعت النجمة يسرا أن تعود بقوة للغناء مؤخرًا، من خلال كليب «3 دقات» الذي شاركت فيه مع المطرب «أبو»، وأحدث ضجة ونجاح كبير، ويواصل تحطيم الارقام القياسية بوصول عدد مشاهدته لـ 70 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" حتى الوقت الحالي.

وظهر في هذا الكليب عدد من النجوم وهم نبيل عيسى، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف، وعزت أبو عوف، ومها أبو عوف، والمخرج عمرو سلامة والمؤلف تامر حبيب.

الأغنية من كلمات تامر حبيب وأبو، وألحان أبو، والكليب من إخراج مها أبو عوف.

أما النجمة دنيا سمير غانم، فحصدت ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب» بأغنية «حكاية واحدة» ضمن أحداث فيلم «هيبتا .. المحاضرة الاخيرة»، إذ وصلت مشاهداته لـ27 ملايين منذ طرحها العام الماضي.

وشهدت الأغنية انتشارًا واسعًا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» معبرين عن إعجابهم الشديد بالاغنية وبأداء "دنيا".

وحقق النجم أحمد الفيشاوي نجاح كبير أيضًا بالكليب الذي طرحه قبل أكثر من عام، باسم "أنا اسمي إيه" والذي شارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، وحقق انتشار واسع فور طرحه، وهو من كلمات أحمد الفيشاوي، وألحان وتوزيع فهد، وماسترينج أمير محروس.

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