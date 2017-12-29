وزير النقل يجتمع بقيادات هيئة الطرق والكباري لمتابعة خطة تطوير الدائري ووضع ضوابط إحكام المراقبة..ويتابع أعمال إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات والعربات

6 طرق بأطوال 896 كم وتكلفة 11 مليار جنيه للحد من الحوادث المرورية

يلتقي سفير بنما في القاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري

جولة مفاجئة بمحطة مصر برمسيس للاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب

يترأس اجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى



كان لوزير النقل الدكتور هشام عرفات نشاطا داخليا مكثفا خلال هذا الأسبوع استطاع أن يتابع قطاعات الوزارة المختلفة سواء فى السكة الحديد والمترو أو الطرق والكبارى أو النقل البحري، حيث عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعًا مع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري واللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور وقيادات هيئة الطرق والادارة العامة للمرور ومحافظة القاهرة وذلك بشأن متابعة خطة تطوير الدائري ووضع ضوابط لإحكام السيطرة علي الطريق وسبل تحقيق الانسياب المروري.



فى بداية الاجتماع أكد الوزير أهمية الطريق الدائرى الذى يعتبر أحد المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من هذا الاجتماع هو التنسيق بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للطرق والكبارى والإدارة العامة للمرور بهدف تحقيق نقلة نوعية فى الطريق الدائرى سواء في تطوير البنية التحتية له و تحقيق الانسياب المروري مع الالتزام بتوفير عنصرى السلامة والأمان على الطريق الدائري لافتا إلى ما اظهره تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من حدوث انخفاضا فى نسبة حوادث الطرق بنحو 26.8 % مشيرا أن الوزارة تسعى الى تدعيم عناصر تأمين سلامة المرور على الشبكة للاستمرار في خفض معدلات الحوادث.



ثم استعرض الوزير موقف أعمال التطوير والصيانة والنظافة والإنارة بالطريق والاماكن التى تعانى من الاختناقات المرورية عليه وأسبابها من واقع الدراسات التى قامت بتحليل هذه الاختناقات وسبل حلها بالإضافة إلى خطة التنسيق مع المحليات لازالة كافة التعديات اسفل المحاور الحيوية بالطريق الدائرى مع ضرورة استمرار جهود الادارة العامة للمرور فى الحملات المكثفة على السائقين وعلى المواقف العشوائية وتكثيف الدوريات الراكبة على الطريق لمنع المواقف العشوائية وكذا استمرار جهود هيئة الطرق والكباري في حملات الإزالة على التعديات على هذا الشريان الحيوي الهام وحملات النظافة مع ضرورة التزام السائقين فى حالة الانتظار بالاماكن المخصصة لذلك على الطريق واستكمال انارة الطريق والعواكس.



كما أكد عرفات الإسراع بحل كافة المشكلات الخاصة ببعض المنازل والمطالع الحيوية علي الطريق مثل نزلة البحر الاعظم بالمنيب ونزلة الاوتوستراد بالمعادى وكذلك الطريق الداعم حيث عرضت هيئة الطرق خطة التطوير والتنسيق القائم مع الادارة العامة للمرور للتنفيذ.



وأشار الوزير الى مشكلة الازدحام المروري بموقف السلام وما يسببه من تكدس على الطريق الدائرى وأوضح مسئولو المحافظة أنه تم إنشاء موقف السلام الجديد بتكلفة حوالى 95 مليون جنيه ومع بدء التشغيل التدريجي سيتم حل هذه المشكلة تمامًا.



وفي ختام الاجتماع تم التأكيد أن يستمر عقد الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة العامة للطرق والكباري والإدارة العامة للمرور بصفة شهرية وأن يكون هناك اجتماعا للمتابعة مع وزير النقل كل شهرين.



كما أجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة تفقدية مفاجئة لورش الفرز بالقاهرة المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات.



حيث تابع الوزير إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف انواعها ( الهنشل والكندي والادترانز وEMD ) ؛ كما تفقد الوزير ورش العربات الاسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية للعربة وإصلاح وصيانة أجهزة التكييف بالعربات وعمليات التجهيز اليومي لها.



والتقى وزير النقل عددا من العاملين بالورش وأثنى على المجهودات التي بذلت خلال الفترة الماضية لزيادة نسبة الإتاحية لسد احتياجات الهيئة من الجرارات اللازمة لتشغيل القطارات للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات لتقديم خدمه أفضل لجمهور المسافرين من الركاب لافتا إلى أن كافة الورش سيتم تطوير ها وتدعيمها بمعدات حديثة وكذلك سيتم تأهيل العنصر البشري لها لانه احد أهم عوامل نجاح المنظومة منوها انه تم التعاقد على توريد 100 جرار جديد وإصلاح 81 جرار قديم وتم الحصول على التمويل الخاص بشراء 100 جرار أخرى مضيفا انه سيتم التعاقد أيضا على عربات جديدة حيث تقدم عدد كبير من الشركات العالمية لشراء كراسة الشروط الفنية والمالية الخاصة لتوريد وتصنيع 1300 عربة قطار مكيفة ومميزة تقدر ب 800 مليون دولار وسيتم الإعلان عن الفائز في يناير المقبل .. كما شدد عرفات على ضرورة عدم خروج أي جرار أو عربة من الورش قبل التأكد التام من السلامة الفنية لها .



كما عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع كل الشركات المنفذة للمرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري.



أوضح وزير النقل أن الهدف من الاجتماع هو متابعة خطط كل شركة لإنجاز المشروع والجدول الزمني الخاص بها ومتابعة الأعمال المساحية وتجهيزات مسارات الطرق الجديدة واعمال نقل المعدات إلى المواقع المختلفة. حيث يأتي الاجتماع بعد الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية لطرق هذه المرحلة.



صرح وزير النقل أن المشروع القومي للطرق سيساهم في تحقيق عدة أهداف لها تأثير إيجابي ومباشر على الاقتصاد القومي، حيث ساهمت في الخروج من الوادي الضيق المزدحم إلى مناطق جديدة غير مأهولة بالسكان، مثل الصحراء الغربية، والوادي الجديد، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية، ممثلة في المناطق التعدينية والسياحية والصناعية، والمساهمة في خدمة مناطق التنمية الزراعية مؤكدًا أن لهذه المشروعات تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على المواطنين بخفض أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير شبكة الطرق القائمة تساهم في الحد من الحوادث المرورية، وتحسين مستوى الخدمة على الشبكة، وخلق محاور نقل جديدة للربط بين محافظات الجمهورية.



وأضاف عرفات أن وزارة النقل تنفذ في هذه المرحلة 6 طرق بأطوال 896 كم، وتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 11.355 مليار جنيه، وهي استكمال ازدواج طريق سوهاج البحر الأحمر(وصلتي أسيوط / سوهاج ) بطول 145 كم بتكلفة 1149 مليون جنيه ؛ وانشاء طريق موازي (سفاجا/مرسى علم ) بطول 190 كم وتكلفة 1480 مليون جنيه؛ و ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات ، بطول 270 كم بتكلفة 2114 مليون جنيه؛ وتطوير طريق القاهرة/اسيوط الصحراوي الغربي بطول 230 كم بتكلفة 5438 مليون جنيه؛ واستكمال طريق الخدمة بطريق "القاهرة - السويس"، وذلك من الطريق الدائري الإقليمي إلى الطريق الدائري القائم، بطول 37 كم بتكلفة 496 مليون جنيه؛ ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي وعدد 2 كوبري بطول 24 كم بتكلفة 678 مليون جنيه



وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع و أن تتم أعمال التنفيذ وفق قياسات الجودة العالية وأن يتم مراعاة عناصر السلامة والأمان بطول على جميع مراحل الطرق التي يتم تنفيذها



وكان استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل سفير بنما فى القاهرة توماس جوارديا ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وحضر اللقاء مستشاري الوزير للنقل البحري والتعاون الدولي



تم خلال الاجتماع مناقشة المقترح الذي تقدم به الجانب البنمي والخاص بمشروع اتفاقية تعاون مشتركه في المجال البحري تتضمن الأعتراف المتبادل للتدريب والشهادات طبقا للمادة 1/10 من الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات. وكذلك إمكانية التعاون في مجال تبادل الخبرة في مجال تسجيل السفن وتطوير وإدارة الموانئ والتدريب والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المراكز اللوجيستية.



واستعرض السفير البنمي إجراءات تراخيص ورفع العلم البنمي على السفن حيث يوجد حوالي 6 ألاف سفينة ترفع العلم البنمي تساهم في زيادة حركة التجارة العالمية حيث أكد وزير النقل على ضرورة الاستفاده من الخبرة البنمية في هذا المجال لتسهيل إجراءات تسجيل السفن لرفع العلم المصري منوها على ان هناك خطة استراتيجية واضحة لتطوير منظومة النقل البحري والموانىء المصرية حيث دعا الوزير سفير بنما لزيارة ميناء الاسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والتحديث بالميناء



واتفق الجانبين على اقامة ورشة عمل خاصة بمجال النقل البحري يتم فيها عرض خطط تطوير منظومة النقل البحري في مصر وسبل الاستفادة من الخبرة البنمية في هذا المجال



وأجرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل جولة مفاجأة بمحطة مصر تفقد خلالها أرصفة محطة مصر وتجول داخل قطار رقم 86 نوم القاهرة اسوان وتفقد عربات القطار واطمئن إلى مستوى الخدمة المقدمة الركاب ثم انتقل وزير إلى رصيف رقم 9 والتقى عدد من الركاب وسألهم عن مستوى الخدمة وانتظام مواعيد القطارات وأكد الركاب آن مواعيد القطارات بدأت فى الانتظام وفى تحسن مستمر



بعدها استقبل الوزير ركاب قطار رقم 981 القادم من أسوان والتقى الركاب واستفسر أيضا منهم عن مستوى الخدمة واكد وزير النقل ان السكة الحديد بجري تطويرها في كافة القطاعات حيث يتم تطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات لافتا أنه تم التعاقد على جرارات جديدة كما سيتم التعاقد على 1300 عربة جديدة



كما ترأس الدكتور هشام عرفات وزير النقل إجتماع مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى حيث تم مناقشة المركز المالى والقوائم المالية للشركة القابضة عن العام المالى والمنتهية في 30 / 6 / 2017 حيث بلغت الإيرادات عن العام المالي 2016 /2017 67043687 جنيه مقابل 61891689 عن العام المالي 2015/2016 بزيادة قدرها 5151998 جنيه (8.33%) وحققت الشركة صافي ربح مقداره 45010331 جنيه خلال العام المالي 2016 /2017 مقابل 36531646 جنيه العام المالي السابق بنسبة زيادة 23.2%



وكذا تم عرض تقرير متابعة تطور نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة ، حيث تم إستعراض التحديات التى تواجه الشركات التابعة وسبل مواجهتها ، وأهم إنجازات الشركة القابضة خلال الفترة الماضية حيث تبلغ إجمالي المشروعات الجارية 152 مشروع باجمالي قيمة 14.6 مليار جنيه تقريبا.



وانطلاقًا من حرص الشركة القابضة على النهوض بشركاتها التابعة وفتح أفاق للعمل خارج جمهورية مصر ؛ فقد تم مناقشة تجديد التعاقد مع شركة لألىء الكويت كوكيل محلى للشركة بدولة الكويت حيث وجه الوزير بدراسة نتائج التعاقدات السابقه العمل خارج مصر من حيث الايجابيات والسلبيات التعاقد للوصول لأفضل النتائج



وكذا استعرض الاجتماع الأراضى تحت حيازة الشركات التابعة والتي يبلغ عددها 57 قطعة موزعة على 17 محافظة ومقترح الاراضي التي يمكن استغلالها



وفي ختام الاجتماع أشاد وزير النقل بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها فى الوقت الحالى من خلال الشركات الأربعة التابعة لها سواء المشروعات الجديدة أو أعمال صيانة وإنشاء الطرق والكبارى فى التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقًا للمستويات العالمية .