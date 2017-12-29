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رياضة

الأهلي يمنح عماد متعب حرية اتخاذ القرار ويوافق على إعارة صالح جمعة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:00 ص
صدى البلد
عبدالحيكم ابوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي أن الجهاز الفني ليس لديه أي مانع في إعارة صالح جمعة شريطة وجود عرض رسمي بذلك لمنحه فرصة المشاركة أساسيا ويكون الاختيار النهائي له، فيما يلقي عماد متعب مهاجم الفريق معاملة خاصة من جانب لجنة الكرة التي تقدر اسم وتاريخه كلاعب ومنحته الحرية الكاملة في اتخاذ القرار الذي يناسبه.

وأضافت المصادر أن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء اللجنة علاء عبدالصادق وعبدالعزيز عبدالشافي زيزو منحوا لمتعب حرية اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو الإعارة كونه أحد أبناء النادي المخلصين الذي أعطوا كثيرًا للنادي ومكانه موجود حال اتخاذه قرار الاعتزال فهو احد الكوادر التي سيتم إعدادها لاستكمال المسيرة الحمراء.

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