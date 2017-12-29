الجبل الأبيض فيلم جديد يتناول حياة سكان أعلى جبل في عمان

انتهي المخرج ايهاب طلعت من تصوير الفيلم التسجيلي الجديد (الجبل الأبيض) م، والعمل يلقى الضوء عن حياة ومعيشة سكان أعلى جبل فى سلطنة عمان من خلال الطبيعة الخلابة الرائع.



والجبل الأبيض بالمنطقة الشرقية في دماء والطائيين حضارة تعود إلى آلاف السنين والجبل يتميز بطقسه المعتدل ممطر صيفا والقارس البرودة شتاء والسماء بالجبل الأبيض صافية والهواء نقيا...والعمل مرشح لعرضه في مهرجانات عربية.



جدير بالذكر فيلم (الجبل الأبيض) التجربة الثانية لنفس المخرج إيهاب طلعت بعد فيلمه التسجيلى الأول (فى حب عمان)، والعملين إهداء إلى شعب عمان الشقيق.