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أخبار العالم

معاقبة دبلوماسي سوداني أدين بالتحرش في الولايات المتحدة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:03 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنها أصدرت إجراءات عقابية تجاه أحد دبلوماسييها بعد اتهامه بالتحرش بفتاة في مدينة نيويورك، بالإبعاد نهائيًا من نيويورك وتخفيض درجته الوظيفية وحرمانه من الترقي لمدة ثلاث سنوات والإنذار بالفصل النهائي.

ووفقا لصحيفة سودان تريبيون، قال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح صحفي إن "الدبلوماسي خضع لتحقيق بواسطة لجنة مختصة أوصت بإخضاعه لتلك الإجراءات العقابية".

وكشفت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية في أكتوبر الماضي عن القبض على دبلوماسي سوداني بتهمة التحرش بفتاة تبلغ من العمر 23 عاما، واتهمت الفتاة الدبلوماسي بأنه"تحسس جسمها داخل بار بنيويورك"، وتم الافراج عنه لاحقا بعد ابرازه ما يثبت تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

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معاقبة دبلوماسي سوداني أدين بالتحرش في الولايات المتحدة

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