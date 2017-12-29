مطار القاهرة يساعد مريضا للوصول إلى أسرته

نجح رجال الأمن بمطار القاهرة، اليوم الجمعة، في عودة مريض يعاني من حالة نفسية إلى أسرته بحى الزاوية الحمراء بعد العثور عليه وهو في حالة سيئة داخل المول التجارى المجاور لصالة الوصول رقم 3.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كان يمر أحمد خطاب، رئيس نوبتجية أمن شركة الميناء، في منطقة المول التجاري المجاور لصالة الوصول رقم 3 بالمبنى رقم 1، فعثر على شاب فى حالة نفسية سيئة ومعه ورقة مكتوب عليها رقم محمول وعنوانه بالزاوية الحمراء، بالإضافة إلى إصابته بمرض نفسي.



وبعد الاتصال برقم المحمول الوراد في الورقة، لم يرد أحد عليه، فكلف "خطاب" أحد الأشخاص لاصطحاب الشاب بسيارة تاكسي، والتوجه إلى إلى عنوان الشاب وتسليمه لأسرته والتى قدمت الشكر لرجال الأمن بالمطار.

