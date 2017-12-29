اتصال الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي وإحباط عملية إرهابية بسيناء يتصدران نشرة "صباح البلد"

عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية هند النعساني، اليوم، الجمعة، مجموعة من أبرز الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.



وكان من أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المحلية والدولية: "الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي لبحث التحديات المشتركة، مقتل 3 تكفيريين واستشهاد ضابط و5 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش، الداخلية: إحباط عملية إرهابية بسيناء ومقتل تكفيري، البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض وتراجع للدولار، الرئيس الايطالي يحل البرلمان والانتخابات 4 مارس المقبل".



كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.

