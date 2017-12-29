ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

اتصال الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي وإحباط عملية إرهابية بسيناء يتصدران نشرة "صباح البلد"

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 09:53 ص
الإعلامية هند النعساني
الإعلامية هند النعساني
نورا المري
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على شاشة "صدى البلد"، الذي تقدمه الإعلامية هند النعساني، اليوم، الجمعة، مجموعة من أبرز الأخبار المحلية والرياضية والعالمية التي يشهدها العالم.

وكان من أبرز عناوين الأخبار التي تصدّرت الساحة المحلية والدولية: "الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ولي العهد السعودي لبحث التحديات المشتركة، مقتل 3 تكفيريين واستشهاد ضابط و5 مجندين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش، الداخلية: إحباط عملية إرهابية بسيناء ومقتل تكفيري، البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الايداع والاقراض وتراجع للدولار، الرئيس الايطالي يحل البرلمان والانتخابات 4 مارس المقبل".

كان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة التي تهم المواطنين بجميع فئاتهم وأعمارهم، من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية وفقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "النشرة الإخبارية"، التي تقدم يوميًا في الثامنة صباحًا.

ترشيحاتنا

اليوم .. أتليتكو مدريد يصل برج العرب بكامل نجومه استعدادًا لمواجهة الأهلي

برلمانى:هناك إصرار من وزير الصناعة بالاستمرار فى رفع الأسعار

الإخوانى هيثم أبوخليل: ليس هناك مؤسسية بقناة الشرق والتسريبات أساءت لنا جميعا

الصحف الإماراتية: إيران تقف وراء معظم الأزمات والاضطرابات في المنطقة

وزير التجارة يصدر قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات الأقمشة لمدة عام

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتوجه إلى الأردن

أستاذ بالأزهر يوضح حكم إرسال اليدين في الصلاة

ترامب: تحقيق روسيا سيكون نزيها وإطاره الزمني غير واضح

شاهد.. رانيا ملاح تشعل صفحات التواصل بقميص الفراولة

إصابة 15 على الأقل بإصابات بالغة في حريق بمدينة نيويورك

معاقبة دبلوماسي سوداني أدين بالتحرش في الولايات المتحدة

تشميع عدد من المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية في حملة بالمعادي .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشميع عدد من المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية في حملة بالمعادي .. صور

شاهد .. 50 صورة من احتفالية المتحف الإسلامي في الذكرى 114 لافتتاحه

حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمحيط مترو جمال عبد الناصر

"صدى البلد"يرصد قوافل طبية.. الكشف والعلاج بالمجان بمنطقة السيدة زينب

بالألوان والنجوم المضيئة..شوارع وسط البلد تستعد للاحتفال بأعياد رأس السنة..فيديو وصور

فيديو

شاهد..استنفار أمني بالمحافظات وتكثيف الخدمات بالكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد
"الأرصاد": موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد الأسبوع المقبل..فيديو
هانى الناظر: لا يوجد علاج بالعقاقير لتعرق اليدين..وهذا هو الحل الوحيد للتخلص منها..فيديو
هاني شاكر: بطلة الكليب الفاضح تم شطبها ولن تفلت من العقاب..فيديو
شاهد.. شيماء سيف تكشف موعد زفافها بملابس بابا نويل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟