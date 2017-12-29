وزير التجارة يصدر قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات الأقمشة لمدة عام

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات من قصاصات وفضلات الأقمشة بواقع 8 آلاف جنيه على الطن لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية والتي نص عليها القرار 1351 لسنة 2016 والذي انتهى العمل به مؤخرًا.



وصرح الوزير بأن هذا القرار يستهدف تحجيم صادرات الخامات التي يمكن تدويرها واعادة تصنيعها بدلًا من تصديرها نظرًا لوجود نقص في الغزول المحلية ، مشيرا الي ان عدد كبير من المصانع المنتجة للغزل والنسيج تضررت من عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة نتيجة للتزايد المضطرد في صادراتها مما اثر سلبًا على إنتاجية الصناعة المحلية واستثماراتها وحجم العمالة الموجودة بها.



وحول الآثار المترتبة على رسم الصادر الحالي في تحجيم صادرات قصاصات وفضلات الأقمشة،نوه الوزير بأن العامين الماضيين شهدا تراجع كبير حيث استقرت الصادرات السنوية عند 90 طنا مقارنة بـ 300 طن تم تصديرها عام 2015.



وأشار الوزير إلى أن القرار جاء بعد دراسة متأنية واستطلاع آراء غالبية الجهات المعنية منها غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية رجال الاعمال المصريين، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتي اوصت جميعها بضرورة استمرار فرض رسم الصادر الحالي على قصاصات وفضلات الأقمشة .