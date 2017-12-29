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أخبار العالم

العراق: إصابة خمسة من عناصر الحشد الشعبي في انفجار بكركوك

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 09:48 ص
صدى البلد
ا ش ا
أفاد مصدر أمني بمحافظة كركوك العراقية اليوم /الجمعة / بإصابة خمسة من عناصر "الحشد الشعبي" في انفجار عبوتين ناسفتين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر - في تصريح لقناة ( السومرية ) الإخبارية - " إن عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق انفجرتا ، أثناء مرور دورية تابعة لفوج العباسي التابع للحشد الشعبي بقضاء الحويجة (٥٥ كم جنوب غربي كركوك)، ما أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الحشد" ، مضيفا أن قوة أمنية نقلت المصابين إلى مستشفى قريب للعلاج وقامت بفتح تحقيق في الحادث .

يشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت قبل نحو ثلاثة أشهر من تحرير قضاء الحويجة بشكل كامل من تنظيم داعش الإرهابي، فيما تمسك القوات الأمنية والحشد الشعبي الملف الأمني حاليا في القضاء.

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