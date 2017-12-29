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اقتصاد

"المجتمعات العمرانية": إعادة التعامل على قطع أراضي بمدينة أسوان الجديدة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:05 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على إعادة التعامل على قطع الأراضي المُلغاة بمدينة أسوان الجديدة، بالقرعات التي أُجريت منذ عام 2009 وحتى عام 2011، والتي لم يتم توصيل المرافق لها إلا في 9/7/2015، وذلك طبقًا لكراسة الشروط لكل قرعة، خاصة ما يتعلق بكيفية ومدد سداد قيمة الأرض، ومدة التنفيذ، علي أن يبدأ حساب ذلك اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وقال المهندس طارق السباعي: تأتي موافقة الهيئة استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها المواطنون لإعادة التعامل علي قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم بمدينة أسوان الجديدة.

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