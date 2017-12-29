تركيا تعتقل 29 يشتبه بانتمائهم لداعش في أنقرة

قالت وسائل إعلام رسمية إن الشرطة التركية اعتقلت 29 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية في أنقرة اليوم الجمعة في عملية جديدة بعد اعتقال قرابة 120 مشتبها بهم في أنحاء البلاد أمس مع تشديد إجراءات الأمن قبل احتفالات العام الجديد.



وذكرت وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة أن قرابة 500 شرطي شاركوا في مداهمات متزامنة بالعاصمة التركية وأن كثيرا من المعتقلين أجانب.



وأضافت أن ممثلي الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 46 شخصا وأن مواد ضبطت في المداهمات تشير إلى أن بعض المشتبه بهم كانوا يعدون لشن هجوم خلال احتفالات العام الجديد.



وخلال احتفالات العام الجديد قبل نحو عام قتل رجل مسلح ببندقية 39 شخصا بينهم أتراك وزائرون من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى ليلي باسطنبول أكبر مدن تركيا.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم وهو واحد من سلسلة هجمات يعتقد أنها من تنفيذ متشددين أو مسلحين أكراد في تركيا خلال العامين الماضيين. وبدأت هذا الشهر محاكمة المتهمين بالضلوع في هجوم الملهى الليلي.



وقال مسؤولون إن تركيا ستزيد إلى أكثر من المثلين عدد أفراد الشرطة في اسطنبول وتحظر أو تلغي احتفالات عامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية.