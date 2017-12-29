مسئول: 270 ألف سائح أمريكي زاروا روسيا في 2017

أفاد الممثل التجاري الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر ستادنيك، بأن أعداد السياح الأمريكيين، الذين يزورون روسيا، ازداد بشكل ملحوظ هذا العام، في الوقت الذي ازدادت فيه أيضا حجم الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة.



وأضاف ستادنيك في حوار مع وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن سياح الولايات المتحدة، الذين يزورون روسيا، يحتلون اليوم المركز الثالث، بعد الصين وألمانيا، إذ ازداد تدفق إجمالي السياح الأمريكيين الزائرين لروسيا منذ بداية العام الجاري بمقدار الربع.موضحا أن عدد السياح الأمريكيين تراوح بين 270 و280 ألف سائح ،وأن ازدياد عدد السياح الأمريكيين العام الجاري يأتي بعد انخفاضه في عامي 2014 و2015.



وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وواشنطن شهدت تدهورا منذ عام 2014، حينما اندلعت الأزمة الأوكرانية، وقيام روسيا بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم حيث فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة مجموعات من العقوبات ضد روسيا كما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.



وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، قال ستادنيك، إن حجم التبادل التجاري بين موسكو وواشنطن، نما بما يتراوح بين 15 % و17 % هذا العام، ومن المؤمل أن يصل حجم النمو إلى 20% العام القادم.