ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتوجه إلى الأردن

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:01 ص
صدى البلد
محمد عبدالناصر
غادر" محمد فايق " رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، القاهرة اليوم الجمعة، متوجها إلى الأردن فى زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات التى تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان وبحث دعم التعاون.

وكان "فايق" قد استقبل قبل مغادرته النائب " عبدالرحمن بومجيد " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحرينى،حيث تم استعراض دعم علاقات التعاون بين مصر ومملكة البحرين فى مجال حقوق الإنسان.

وأكد " فايق " خلال اللقاء أن المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية تلعب دورا مهما فى العمل معا من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها .



ترشيحاتنا

تشميع عدد من المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية في حملة بالمعادي .. صور

قائد الصاعقة الأسبق: جزيرة سواكن مصرية

ننشر أسماء ضحايا الحادث الإرهابي ببني سويف

مسئول: 270 ألف سائح أمريكي زاروا روسيا في 2017

معاقبة دبلوماسي سوداني أدين بالتحرش في الولايات المتحدة

مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم: استقبلنا المئات من المرضى والعمل طوال 24 ساعة

ممثلون زاحموا المطربين وحققوا نجاحا ساحقا.. أحمد مكي يتفوق بـ«وقفة ناصية زمان».. يسرا تتألق مع «أبو» بـ«3 دقات»

"الأرصاد": موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد الأسبوع المقبل..فيديو

يوسف زيدان يواصل إطلاق تصريحاته المثيرة للجدل..يدعى أن المسجد الأقصى غير موجود بالقدس.."دينية البرلمان":لا يقل خطورة عن قناة الجزيرة..ولابد من التصدى لهذه الدعاوى المضللة

هانى الناظر: لا يوجد علاج بالعقاقير لتعرق اليدين..وهذا هو الحل الوحيد للتخلص منها..فيديو

السفير الإثيوبي: سد النهضة لا يهدف لإيذاء الشعب المصري..فيديو

موجة قطبية تجتاح الغرب الأوسط والشمال الشرقي الأمريكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشميع عدد من المقاهي ومراكز الدروس الخصوصية في حملة بالمعادي .. صور

شاهد .. 50 صورة من احتفالية المتحف الإسلامي في الذكرى 114 لافتتاحه

حملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بمحيط مترو جمال عبد الناصر

"صدى البلد"يرصد قوافل طبية.. الكشف والعلاج بالمجان بمنطقة السيدة زينب

بالألوان والنجوم المضيئة..شوارع وسط البلد تستعد للاحتفال بأعياد رأس السنة..فيديو وصور

فيديو

شاهد..استنفار أمني بالمحافظات وتكثيف الخدمات بالكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد
"الأرصاد": موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد الأسبوع المقبل..فيديو
هانى الناظر: لا يوجد علاج بالعقاقير لتعرق اليدين..وهذا هو الحل الوحيد للتخلص منها..فيديو
هاني شاكر: بطلة الكليب الفاضح تم شطبها ولن تفلت من العقاب..فيديو
شاهد.. شيماء سيف تكشف موعد زفافها بملابس بابا نويل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟

هل توافق على قرار الأهلي مشاركة لاعبين من خارج القلعة الحمراء في مباراة أتليتكو مدريد؟