رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يتوجه إلى الأردن

غادر" محمد فايق " رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، القاهرة اليوم الجمعة، متوجها إلى الأردن فى زيارة تستغرق عدة أيام يشارك خلالها في بعض الفعاليات التى تتناول مختلف قضايا حقوق الإنسان وبحث دعم التعاون.



وكان "فايق" قد استقبل قبل مغادرته النائب " عبدالرحمن بومجيد " رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحرينى،حيث تم استعراض دعم علاقات التعاون بين مصر ومملكة البحرين فى مجال حقوق الإنسان.



وأكد " فايق " خلال اللقاء أن المؤسسات التشريعية والمجالس الوطنية تلعب دورا مهما فى العمل معا من أجل تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها .







