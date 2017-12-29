شاهد .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جديد بموسكو



أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن 3 أشخاص أصيبوا جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب بالقرب من محطة مترو "سخودنينسكايا" شمال غربي موسكو.



ونقلت "سبوتنك" عن متحدث باسم مديرية شرطة موسكو قوله: "ورد بلاغ للشرطة عن وقوع حادث سير قرب محطة مترو "سخودنينسكايا"، وحسب المعطيات الأولية، أصيب 3 أشخاص".



وقالت مصادر بالشرطة الروسية إنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى، كما تجري تحقيقات لمعرفة أسباب التصادم.



وفي حادثة مماثلة لقي 5 أشخاص مصرعهم، قبل عدة أيام، في حادث اصطدام حافلة نقل في نفق مشاة غربي العاصمة موسكو.



