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أخبار العالم

شاهد .. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم جديد بموسكو

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:10 ص
صدى البلد
أحمد قاسم

أفادت وكالة "سبوتنك" الإخبارية الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن 3 أشخاص أصيبوا جراء اصطدام حافلة بمحطة للركاب بالقرب من محطة مترو "سخودنينسكايا" شمال غربي موسكو.

ونقلت "سبوتنك" عن متحدث باسم مديرية شرطة موسكو قوله: "ورد بلاغ للشرطة عن وقوع حادث سير قرب محطة مترو "سخودنينسكايا"، وحسب المعطيات الأولية، أصيب 3 أشخاص".

وقالت مصادر بالشرطة الروسية إنه لم ترد أي معلومات عن سقوط قتلى، كما تجري تحقيقات لمعرفة أسباب التصادم.

وفي حادثة مماثلة لقي 5 أشخاص مصرعهم، قبل عدة أيام، في حادث اصطدام حافلة نقل في نفق مشاة غربي العاصمة موسكو.

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