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رياضة

الاتحاد السكندري يستضيف مصر للمقاصة بالدوري في لقاء المجاريح

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
مايكل رزق
يستضيف فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، نظيره بنادي مصر للمقاصة، وذلك في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز، بلقاء الجريحين.

ويسعى أصحاب الأرض، لتعويض الإخفاقات في الدوري هذا الموسم، وتحسين الأوضاع، إذ يصارع الاتحاد شبح التواجد في منطقة الخطر بجدول الدوري، بالمركز الـ 15 برصيد 14 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الفريق الفيومي المركز الثامن برصيد 19 نقة، ويمر مصر للمقاصة بكبوة كبيرة بعد الفوز على الأهلي، بالخسارة في مباراتين والتعادل في واحدة، كانت آخرها بنتيجة ثقيلة أمام الإسماعيلي برباعية مقابل هدف.

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