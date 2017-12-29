ناصف يطالب بمناقشة أدب مكاوي سعيد ودوره في الحركة الثقافية

قال الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية بالأعلى للثقافة، أن الروائى مكاوى لن يرحل، فقد فقدناه جسدًا ولكننا لن نفتقده إبداعًا وفنًا.



أشار إلى أنه يجب علينا أن نقفز خطوات أخرى لمناقشة أدب مكاوى سعيد، ودوره فى الحركة الثقافية المصرية، ونناقش تجربته الروائية.



واختتم الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف حديثه معلنًا أن المجلس بصدد الإعداد لمناقشة رواية مكاوى سعيد «غرفة لم يدخلها رجل» قريبًا، وهى ضمن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة.



جاء ذلك على هامش أمسية ثقافية نظم المجلس الأعلى للثقافة، لتأبين الروائى مكاوى سعيد بعنوان: "أن تحب مكاوى سعيد"، شارك بها نخبة من الأدباء وتضمنت شهادات حول الأديب الراحل مكاوى سعيد، على الصعيدين النقدى والإنسانى قدمها عدد من رفقاء.



وعرض على هامش الأمسية عددًا من أعمال الكاتب الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة والدار المصرية اللبنانية، كما تضمنت الأمسية عرضًا لفيلم تسجيلى بعنوان "حكايتى مع المكان" إنتاج التليفزيون المصرى من إخراج عبد المنعم عثمان.



وأدار النقاش الدكتور حاتم ربيع، وشارك فيها: فاطمة سعيد ابنة شقيق الروائى مكاوى سعيد، والكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومى للترجمة، والناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والكاتب الصحفى محمد بغدادى، والدكتورة نهلة كرم، بالإضافة لأسرة الكاتب ونخبة من محبيه وتلامذته.