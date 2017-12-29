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شاهد..استنفار أمني بالمحافظات وتكثيف الخدمات بالكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:22 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاطمة رضا
عرض برنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم الجمعة، تقريرًا مصورًا للاستنفار الأمني بكل مديريات الأمن وتكثيف الخدمات بالكنائس قبل احتفالات عيد الميلاد.

واستعدت محافظة الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية جيدًا لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث استعرض مدير أمن الإسكندرية القوات المكلفة بالتأمين بمعداتها.

وفي البحر الأحمر قام مدير الأمن،بتفقد القوات التي تستعد للانطلاق نحو تأمين المنشآت السياحية والتي ستشهد إقبالا كبيرًا في احتفالات رأس السنة، بينما جابت القوات الأمنية شوارع الغردقة لتمشيط المنطقة لبعث رسالة للمواطنين أن قوات الأمن لديها من الجاهزية لردع كل من يعبث باستقرار البلاد.

كما تفقد مدير أمن الفيوم اصطفاف القوات من مختلف قطاعات المديرية والمكلفة بتأمين المنشآت ودور العبادة، في إطار رفع درجة التأمينات القصوى للاحتفالات، وكذلك الأمر في بورسعيد وقنا والمنوفية وغيرهم من المحافظات المختلفة.


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