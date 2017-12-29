ترامب:التحقيق بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة يجعل صورة أمريكا سيئة للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتعامل بصورة عادلة مع روبرت مولر المحقق الخاص الذي عينته وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في قضية التدخل الروسي للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن التحقيق مع إدارته بشأن روسيا يجعل صورة الولايات المتحدة سيئة للغاية، بالإضافة إلى أنه يضع واشنطن في مكانة سيئة، مشيرا إلى أنه كلما كان العمل أسرع، سيكون أفضل لصالح بلاده.



ولفت ترامب إلى أنه لم يطلب إنهاء التحقيقات الجارية مع إدارته بشأن روسيا، غير انه أكد مرارا عدم اكتشاف أي تواطؤ خلال التحقيقات.



وردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي إعادة فتح التحقيق بشأن الرسائل الالكترونية الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، قال الرئيس الأمريكي إن لديه الحق لفعل ما يريد بشأن تعامله مع وزارة العدل.



وذكرت "نيويورك تايمز"، أنه عقب ساعات من اتهام ترامب للصينيين بشحن النفط سرا إلى كوريا الشمالية، قال للمرة الأولى انه كان ينتهج نهجا لينا مع الصين بشأن التجارة أملا في أن يضغط قادتها على كوريا الشمالية للتخلي عن برنامجها النووي، وألمح إلى أن صبره قد ينفد قريبا وأعرب عن احباطه بعد رصد شحنات النفط لبيونج يانج.

وقال ترامب إن إرسال النفط إلى كوريا الشمالية لم يكن في إطار اتفاقه، وحول احتمالية اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الصين، أوضح أنه إذا لم تساعد الصين بلاده بشأن القضية الكورية الشمالية، سيفعل ما كان يقوله دائما.