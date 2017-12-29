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أخبار العالم

الصين تنفي تقارير عن بيع سفن صينية نفطا لكوريا الشمالية

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 10:31 ص
صدى البلد
رويترز
نفت الصين اليوم الجمعة التقارير التي أفادت بقيام سفن صينية ببيع نفط لكوريا الشمالية مضيفة أن الصين لن تسمح أبدا لشركاتها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في إفادة صحفية يومية إن الصين تطبق دائما قرارات مجلس الأمن بالكامل وإنه إن كانت هناك انتهاكات بالفعل ستتعامل معها الصين بجدية بموجب القانون.

أدلت هوا بتصريحاتها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان "متساهلا جدا" مع الصين في قضايا تجارية. وأضاف أنه مستاء لأن الصين سمحت بذهاب شحنات نفط إلى كوريا الشمالية.

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