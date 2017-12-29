حنان شوقي: «ظل الرئيس» يستحق لقب أفضل مسلسل في 2017

اختارت الفنانة حنان شوقى مسلسل " ظل الرئيس " كأفضل مسلسل فى عام 2017 .



وقالت شوقى لـ"صدى البلد"، إن ظل الرئيس يعتبر من أهم الأعمال التى عرضت هذا العام، وحققت نجاحا كبيرا، كما وجهت تحية لإبطاله وكل القائمين عليه.



من ناحية أخرى، أكدت حنان شوقى أنها مشغولة حاليا بتصوير دورها فى مسلسل الحب الحرام ومسلسل الأب الروحى فى جزئه الثانى، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحهما فى العام الجديد.

