محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور

استجابت محافظة الجيزة لشكاوى أهالي شارع المالكي بفيصل، بعمل رصيف يفصل تقاطع الشارع مع بداية الشارع الرئيسي، والذي كان يشهد أزمة مرورية، تتسبب في تعطل الطريق لساعات، حيث اصبحت "مرصوف" بالكامل، وأصبح هناك اتجاهين لدخول وخروج السيارات منها.



وكان تقاطع شارع المالكي يشهد ازدحام كبير ووقوف دائم بسبب عدم وجود فواصل لثلاثة شوارع في مقابل "فيصل" الرئيسي، كما يوجد موقف للسيارات الاجرة وآخر للتكاتك مما كان يحدث ازمة مرورية مع عدم وجود عسكري مرور للتنظيم، ما ادى إلى تزايد شكاوى الأهالي والمطالبة بحلها.