ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 04:33 م
صدى البلد
نهلة الشربينى
استجابت محافظة الجيزة لشكاوى أهالي شارع المالكي بفيصل، بعمل رصيف يفصل تقاطع الشارع مع بداية الشارع الرئيسي، والذي كان يشهد أزمة مرورية، تتسبب في تعطل الطريق لساعات، حيث اصبحت "مرصوف" بالكامل، وأصبح هناك اتجاهين لدخول وخروج السيارات منها.

وكان تقاطع شارع المالكي يشهد ازدحام كبير ووقوف دائم بسبب عدم وجود فواصل لثلاثة شوارع في مقابل "فيصل" الرئيسي، كما يوجد موقف للسيارات الاجرة وآخر للتكاتك مما كان يحدث ازمة مرورية مع عدم وجود عسكري مرور للتنظيم، ما ادى إلى تزايد شكاوى الأهالي والمطالبة بحلها.
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور
محافظة الجيزة تحل أزمة المرور بشارع المالكي بفيصل.. صور

ترشيحاتنا

حبس بشير التابعي لاشتراكه في مشاجرة بالقطامية

الرئاسة: السيسي والبشير اتفقا على تشكيل لجنة برئاسة وزيرى الخارجية

أشرف زكي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ جميل راتب .. فيديو

إسماعيل يوسف ينعى سيف العماري برسالة مؤثرة

لقراء صدى البلد .. انقل ملكية السيارة في 7 خطوات .. مستندات

هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

عربيتك مش هتتخدش تاني.. طلاء الشمع أعلى جودة وأقل تكلفة..فيديو وصور

فستان زفاف زوجة حفيد كمال الشناوي يثير ضجة على السوشيال.. صور

قرار عاجل من وزيرة الصحة بشأن مصاريف الدراسات العليا للأطباء

وزير الرياضة: نسير على نهج الرئيس السيسي ونسعى لتطوير الرياضة.. فيديو

قطع المياه عن 11 منطقة في القاهرة .. تعرف عليها

مرتضى منصور: مليون دولار في الموسم لـ طارق حامد بالوحدة السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

تعلمي طريقة تنسيق الستائر على الدهانات والأثاث.. صور

تصاميم ونصائح تمنحك مساحة أكبر فى المطبخ.. صور

لحظة فتح تابوت الإسكندرية الغامض وماذا وجدوا بداخله..صور

ننشر صور زيارة الرئيس السيسي للسودان

فيديو

منى عمر تكشف ما يدور خلال القمم الرئاسية.. فيديو
هنا الزاهد تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو
وزير الشباب: الرياضة استثمار كبير لا يفهمه سوى القليل.. فيديو
هنا الزاهد تشتكي من كثرة العرسان.. فيديو
وزير الأوقاف: منظومة صكوك الأضاحي تمتاز بالشفافية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟