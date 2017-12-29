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مقتل وإصابة 27 شخصا في أسوأ حريق يندلع بنيويورك منذ ربع قرن

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 02:49 م
صدى البلد
محمد علي
أدت الأجواء المناخية المتقلبة والرياح الشديدة التي ضربت مدينة نيويورك الأمريكية، إلى زيادة اشتعال النيران في مبنى سكني، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم رضيع، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، و11 بجروح أخف، إذ يعد هذا الحريق هو الأسوأ في البلاد منذ ربع قرن.

وقالت رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو: "شاهدنا الليلة في حي برونكس أسوأ مأساة حريق في نيويورك منذ ربع قرن"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه جرى العثور على اثنين من القتلى في حوض الاستحمام.

وذكرت قوات الإطفاء أن السبب وراء الحريق ليس معروفا حتى الآن، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت خدمات الإطفاء في مدينة نيويورك، قد تلقت مكالمة بشأن حريق شب في مبنى سكني مكون من 5 طبقات في حي برونكس، وعلى الفور وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحريق، لتنقذ حياة 12 شخصا آخرين كانوا محاصرين داخل المبنى.

وأوضح متحدث باسم قوات الإطفاء أن الحريق بدأ في الطابق الأول وسرعان ما امتدت النيران إلى الطوابق الأخرى، وذلك بسبب لجوء البعض إلى إشعال المدافئ لإبعاد موجة البرد القارس التي تضرب المدينة، إذ وصلت درجة الحرارة في نيويورك إلى 11 درجة تحت الصفر، وهو ما يعني أنه البرد الرهيب هو الذي دفع الناس إلى إشعال المدافئ بكثرة، ليساهم بذلك في زيادة الحريق، وفق شبكة "سكاي نيوز".

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