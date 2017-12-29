«التضامن»: تنظيم دورات لـ«مكافحة تعاطى المخدرات» بمشاركة 150 صيدليا

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن، دورة تدريبة للعديد من الصيادلة حول كيفية مكافحة تعاطى المخدرات وإساءة استخدام المواد المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بالتنسيق مع نقابة العامة للصيادلة، حيث تعتبر الدورة أولى فاعليات بروتوكول التعاون المبرم بين الصندوق والنقابة.



وتهدف هذه الدورة إلى إعداد كوادر من الصيادلة قادرة على تقديم التوعية المباشرة والمشورة بما يتعلق بمرض الإدمان وأضرار تعاطى المواد المخدرة من خلال الصيدليات الكبرى وإمكانية تحويل الحالات الراغبة فى العلاج على الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، وشارك فى هذه الدورة 150 صيدليا ممثلين لفروع النقابة على مستوى الجمهورية، ويحصل المتدربين على شهادات معتمدة من الصندوق ونقابة الصيادلة .



وقالت غادة والى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فى تصريحات اليوم، أن الهدف هو إعداد كوادر من الصيادلة لديهم الخبرة فى التوعية المباشرة بمشكلة المخدرات من خلال الصيدليات الكبرى بكافة المحافظات ،وبيان أضرار إساءة استخدام العقاقير وتعاطى وإدمان الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وكذلك استثمار الصيدليات الكبرى كتجربة أولى فى توعية كافة فئات المجتمع المترددين على الصيدليات بأضرار تعاطى المخدرات ثم تعميمها على جميع الصيدليات خاصة، أن هناك ما يقرب من 7 مليون مواطن يترددون يوميا على 72 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.



جدير بالذكر أنه عقب انتهاء الدورات للصيادلة حول كيفية مكافحة تعاطى المخدرات، سيتم عقد ورش عمل للبدء فى وضع استراتيجيات لتدشين المشروع على مستوى الجمهورية، لتوعية عدد كبير من الجمهور فى الجامعات المصرية والمدارس والمساجد بمخاطر الإدمان، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق مكافحة الإدمان ونقابة الصيادلة.