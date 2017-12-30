100 نجم من مشاهير الفن في ضيافة "صدى البلد" في 2017 .. صور

استضاف موقع "صدى البلد" خلال عام 2017 أكثر من 100 نجم في شتى مجالات الفن، عقدنا معهم مجموعة من الندوات الفنية الهامة التي رصدت آخر أعمالهم الفنية، وتفاصيل حياتهم الشخصية.



ومن أبرز النجوم الذين تم استضافتهم تامر حسني وصناع فيلمه "تصبح على خير"، ومصطفى قمر، وفريال يوسف، وجنات، وإلهام شاهين، وأحمد آدم، ورانيا فريد شوقي، والمطربة الشعبية هدى، وانتصار، والراقصة آلا كوشنير، ولقاء سويدان، وعلي الحجار، وفردوس عبدالحميد، وأحمد عيد، وميس حمدان، ونجوم فيلم "بترا بوابة الزمن"، ودومنيك حوراني، وإيمان البحر درويش، ومروة نصر، وجو أشقر، وعائشة التونسية، وخالد زكي، وهايدي موسى، وسامو زين، وهيدي كرم، وإيهاب فهمي، وصناع مسلسل "طاقة نور"، ومحمد رياض، وشيري عادل، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد فهيم، وأحمد زاهر، وشريف منير، ومحمد محسن، وهنا الزاهد، وكريم قاسم ورحمة حسن، وصناع فيلم "سمكة وصنارة"، وبشرى وصناع فيلم "ليل داخلي"، ومحسن محيي الدين وسامح حسين، وصناع فيلم "بث مباشر"، ومحيي إسماعيل، ومي كساب، وسيمون، وشاهيناز، وأروى جودة، وطارق لطفي، ونضال الشافعي وصناع فيلم "عمر الأزرق"، وأحمد وفيق، وأحمد الشامي، ومي سليم، ودرة، ومي عمر، ودينا فؤاد، ومي فاروق، ومحمود البزاوي، والتونسية فاطمة ناصر، وهيثم شاكر، ومحمود عبدالمغني، وهشام إسماعيل، ونسرين أمين، وأحمد كرارة، ومحمد نجاتي، والتونسية عائشة بن أحمد، ومنى عبدالغني، ودانا حمدان، ومروى اللبنانية، وعصام كاريكا، والمخرج خالد جلال، وهنا شيحة، وفاطمة عيد، وشعبان عبدالرحيم، ومنال سلامة، والتونسية دارين حداد، وغيرهم كثير من المؤلفين والمخرجين والمنتجين.