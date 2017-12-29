الصحف السعودية.. مظاهرات الغلاء في إيران تندد بـ"الديكتاتور".. وولي العهد يبحث هاتفيا مع الرئيس السيسي العلاقات الثنائية ومستجدات الشرق الأوسط.. وعهد التميمي تحولت إلى"موناليزا فلسطين"

سبق: الشعب الإيراني لم يعد يحتمل سياسة حكومته العدائية تجاه العالم

الشرق الأوسط: الكنيست يصادق على «قانون حماية الفساد»

عكاظ: إطلاق سراح اثنين من أبرز المحتجزين بقضايا فساد المال العام

تصدرت الأزمات الإقليمية صحف المملكة العربية السعودية الصادرة اليوم الجمعة، فمن احتجاجات الغلاء في إيران إلى تطورات الأزمة في فلسطين بسبب القرار الأحادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكذلك تطورات الوضع في اليمن، إضافة إلى عدة قضايا محلية ودولية تهم الرأي العام السعودي.ولاقت المظاهرات في إيران تغطية موسعة في الصحافة السعودية، حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط إن «مظاهرات الغلاء» في إيران تندد بـ«الديكتاتور»، وشهدت هتافات تطالب بالانسحاب من صراعات المنطقة، وتابعت: خرج آلاف الإيرانيين، أمس، في مظاهرات غاضبة، احتجاجًا على تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار في مدن عدة، وكان أكبرها في "مشهد" ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبدأت المظاهرات بالاحتجاج على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتوجّه الحكومة إلى وقف الدعم الاقتصادي، قبل أن تتحول إلى هتافات منددة بسياسة النظام، وردد متظاهرون هتافات: «الموت للديكتاتور»، و«الموت لروحاني (الرئيس الإيراني)»، و«الحكومة الاعتدالية شعاراتها فارغة»، و«لص بيتنا... نموذجًا في العالم»، كما نددت هتافات أخرى بسياسة التدخلات الإيرانية في صراعات المنطقة وطالبت بالانسحاب منها، وبخاصة في سوريا وغزة (فلسطين) ولبنان. واتهم بعض المتظاهرين السلطات بـ«استغلال الدين وإذلال الشعب». واستخدمت قوات مكافحة الشغب العنف لتفريق المتظاهرين في بعض المناطق، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وآليات تضخ المياه الساخنة على المحتجين.وذكرت صحيفة سبق أن الشعب الإيراني ملأ الشوارع مرددا "الموت لروحاني الموت لخامنئي"، وأضافت: يبدو أن الشعب الإيراني لم يعد يحتمل سياسة حكومته العدائية تجاه العالم، بعد أن استغلت عوائدها المالية لإشعال الفتن خارج حدودها الجغرافية، ودعمت العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول الجوار ، حيث عادت المظاهرات في شوارع المدن الإيرانية تنادي بالموت لروحاني.أما عن تطورات القضية الفلسطينية، قالت صحيفة الحياة اللندنية إن عهد التميمي هي «موناليزا» فلسطين، وكتبت الصحيفة: "بعدما ظنّ العالم أنّ القضية الفلسطينية هرِمت، أطلّت عهد التميمي (16 سنة) بوجهٍ متّقد، فأسقطت هذا المنطق. تجربة «ثورية» واعدة خرجت من إطار المشهد اليومي في فلسطين لتحتلّ صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. منذ اعتقالها في منزلها حتى لحظة مثولها أمام المحكمة الإسرائيلية بتهمة «إهانة» العدوّ، قدّمت عهد، من دون رسمٍ مسبق، صورة جديدة عن النضال الفلسطيني، وبدلًا من أن تكون «ضحية» غدت «أيقونة» تمنح الآخرين قوّةً وأملًا بأنّ الحقّ آتٍ لا محالة".وذكرت صحيفة الشرق الأوسط إن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، صادق على ما بات يعرف بـ«قانون التوصيات»، الذي يمنع الشرطة من نشر توصياتها بخصوص المشتبه بارتكابهم مخالفات فساد أو غيرها، فيما توجهت أربع جهات مختلفة إلى محكمة العدل العليا بطلب إلغاء هذا القانون، لأنه جاء ليوجه ضربة قاسية للكفاح ضد الفساد.وعلى صعيد الأزمة اليمنية، نقلت صحيفة سبق تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حيث عبر عن أسفه لما ورد في بيان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، الذي ظهر فيه منحازًا للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، حيث تعمد تسميتها بـ"سلطات الأمر الواقع"، مخالفًا في ذلك قرارات مجلس الأمن وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمرارًا في تضليل الرأي العام الدولي من خلال ترديده لما يتداول في المواقع الإعلامية ووسائل التواصل التابعة والداعمة للمليشيات الحوثية، متناسيًا وجود قناة اتصال مباشرة وعلى مدار الساعة مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية لقيادة قوات التحالف تمكنه من الاستفسار عن المعلومات التي أوردها في بيانه دون تحقق أو تثبت، ما يؤكد انحيازه للمليشيات الحوثية.وقال المتحدث الرسمي: "إن هذا البيان يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة ويطعن في مصداقيتها".محليا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الدكتور محمد صالح بنتن وزير الحج والعمرة السعودي، بحث خلال لقائه أمس في جدة، رئيس منظمه الحج الإيرانية الدكتور حميد محمدي، جملة من الموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج إيران القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام والإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.وفي شأن آخر، قالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هاتفيًا العلاقات الثنائية، وأوضحت أجرى الأمير، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.وذكرت صحيفة عكاظ أن اثنين من أبرز المحتجزين بقضايا فساد المال العام، الذين ظلوا قيد الاحتجاز منذ 4 نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراحهم وأشارت إلى أن سيدة سعودية تمتُّ بصلة قرابة للمحتجزين المشار إليهما نشرت على حسابها في موقع «تويتر»، صورهما، وأكدت إطلاقهما، وكلاهما مسؤول سابق.دوليا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبر، أمس، أن روسيا عرضت في سوريا قدراتها العسكرية المتزايدة، واستخدمت بنجاح أسلحة ومعدات حديثة، وذلك في أول خطاب من نوعه منذ قراره سحب قواته من سوريا بداية الشهر الحالي، وقال بوتين خلال تقليده أوسمة لضباط وجنود شاركوا في العملية العسكرية التي عرضت «قوة روسيا» في سوريا: «تدركون وتعلمون أكثر من أي شخص آخر أن الجيش شهد تغيّرًا جذريًا خلال هاتين السنتين. تغيّر لأن الناس شعروا بأنه في المستوى المطلوب، وفهموا كيف تعمل معداتنا العسكرية وأجهزة القيادة والتموين، وإلى أي حد باتت قواتنا المسلحة حديثة. العالم بأسره رأى ذلك».وذكرت الحياة اللندنية عن الإدارة الأمريكية، أنه مع تسارع وتيرة تحقيق روبرت مولر باحتمال تواطؤ حملة ترامب مع روسيا، شن البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس هجومًا منهجيًا على مكتب التحقيق الفيدرالي (أف بي آي) ودعوا إلى «تطهيره»، في وقت ظهرت مؤشرات إلى تعاون مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مع فريق مولر، ما يعني احتمال إيقاعه بشخصيات بارزة، وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، أن الفريق القانوني لترامب يعمد إلى توصيف فلين بـ «الكاذب» الذي يسعى إلى حماية نفسه، تحسبًا لاتهامه الرئيس أو أحد كبار مساعديه بالتورط في الاتصالات مع روسيا خلال الانتخابات.ورجحت الصحيفة أن فلين وعد المحققين بمستوى عالٍ من التعاون في مقابل تخفيف الاتهام الوحيد ضده، ما قد يطاول شخصيات كبيرة في البيت الأبيض بسبب موقع فلين الحساس خلال الحملة وبعدها.